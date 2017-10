Contaminados hasta morir

El aire que respiramos nos está matando; pero no es lo único. Decir algo así, podría sonar como una idea demasiado loca y exagerada, pero no lo es. Según un estudio reciente de la revista médica británica, The Lancet “la contaminación es la mayor causa ambiental de la enfermedad y muerte prematura en el mundo de hoy. Enfermedades causadas por la contaminación fueron responsables de un estimado de 9 millones de muertes prematuras en 2015. Tres veces más muertes que las causadas por el SIDA, la tuberculosis, y la malaria combinados. 15 veces más que de todas las guerras y otras formas de violencia en el mundo”.

Con muerte prematura, los científicos se refieren a enfermedades del corazón, derrame cerebral, cáncer de pulmón y enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).

El informe es el resultado de dos años de trabajo de una comisión entre la revista médica, varios organismos internacionales, y unos 40 investigadores especializados en temas de salud y medioambiente.

“La contaminación es mucho más que un desafío ambiental. Es una amenaza profunda y penetrante que afecta a muchos aspectos de la salud y el bienestar humano. Merece toda la atención de los líderes internacionales, la sociedad civil, los profesionales sanitarios y toda la población mundial en general”, dijo Philip Landrigan, uno de los directores de la Comisión Lancet, de la Escuela de Medicina Icahn en Mount Sinai (Estados Unidos).

Según los resultados del estudio, el tipo de contaminación que más nos impacta es la del aire exterior (que incluye gases y partículas tóxicas) e interior (producido por la quema de madera y carbón, por ejemplo), ya que esto generó unas 6,5 millones de muertes en 2015.

Por otra parte, la contaminación del agua (fuentes de agua contaminada o saneamiento inseguro) está vinculada a 1,8 millones de muertes. A esto le sigue la exposición a toxinas y carcinógenos en el lugar del trabajo, lo que genera alrededor de 0,8 millones de fallecimientos por enfermedades como la neumoconiosis en el caso de los trabajadores de carbón, por ejemplo; o cáncer de pulmón en trabajadores expuestos al mineral amianto.

Finalmente, la contaminación por plomo se ha relacionado con 0,5 millones de defunciones causadas por hipertensión arterial, insuficiencia renal y enfermedades cardiovasculares.

Acá, la “buena noticia”, es que no todo está perdido: de acuerdo con el reporte, a pesar de la gran magnitud de la contaminación y las lagunas actuales en el conocimiento sobre los efectos sobre la salud humana y el medio ambiente “la contaminación se puede prevenir”.

La vida imposible

El 92% de toda la mortalidad relacionada con la contaminación se observa en países de ingresos bajos y medianos, y el mayor número de muertes por enfermedades relacionadas con la polución ocurre en países de ingresos medianos bajos en rápido desarrollo e industrialización.

Por esto, en los países de todos los niveles de ingresos, los efectos de la contaminación sobre la salud son más frecuentes y graves entre los pobres y los marginados.

En enero de este año, CNN habló con Jiang Wang, quien junto a su familia, son parte de un número cada vez mayor de habitantes de Beijing que están tratando de proteger sus vidas de la contaminación.

“Desde el momento en que abres los ojos hasta el momento en que te acuestas, tienes que prestarle (una minuciosa) atención al aire, al agua, a la comida que consumes”, dijo.

Pero Wang es económicamente privilegiado, y puede comprar alimentos de una granja orgánica, y lavarlos con agua del tubo; sin embargo, esto no es la situación para la mayoría.

Según CNN , para la creciente clase media y para los residentes más pobres de Beijing, una casa con equipos de gama alta está, económicamente, fuera de su alcance.

“Los ricos viven en partes más limpias de la ciudad y en los días con mayores niveles de contaminación pueden manejar para ir al trabajo y trabajar adentro, tienen acceso a mejores médicos, tienen segundos hogares en el campo y pueden pagarse filtros de aire caros y efectivos”, explicó Matthew Kahn, profesor de la Universidad del Sur de California.

Para poder sobrevivir en la capital China se tiene que invertir una gran cantidad de dinero, una suma a la que la mayor parte de los habitantes nunca podrá acceder. En la misma nota, Wang compartió sus gastos para poder mantenerse en pie. Él y su familia.

“Instaló un sistema de filtrado de aire fresco, que les costó $4.300. Funciona como un sistema de ventilación, limpiando el aire de afuera y bombeándolo adentro de la casa. Pero también tienen un purificador de aire en cada cuarto, ocho en total, para filtrar el dióxido de carbono y controlar cualquier aire sucio que pueda colarse. Esto costó $7.200. (Los purificadores tienen que cambiarse más o menos cada mes, eso cuesta $430). Los filtros de agua para el lavaplatos valen unos $300 y los filtros para la ducha pueden costar $1.000 dólares en una popular tienda online de China”.

Y todo se pone aún más costoso.

El Colegio Internacional de Beijing, donde la matrícula puede costar $37.000 anuales, construyó una bóveda presurizada para que los niños jueguen adentro en los momentos de mayor contaminación. Costó 5 millones de dólares. (Algunas escuelas públicas también han construido bóvedas así recientemente).

Pero además, según CNN , un apartamento de dos cuartos en el complejo del MOMA de Beijing –donde cada hogar viene equipado con sistemas de filtración de aire– puede exceder los 3 millones de dólares, de acuerdo con un listado de una inmobiliaria. Es casi seis veces más que lo que vale un apartamento de un tamaño similar en la periferia de la ciudad.

Es poco probable que el habitante típico de Beijing pueda pagar todo eso, pues el salario por persona suma un poco menos de 17.000 dólares al año, según un informe de la Universidad Peking.

La contaminación ambiental causa más muertes que todas las guerras en el mundo, según un reciente estudio científico.

Perros azules

En los países en vías de industrialización rápida, como India, Pakistán, China, Madagascar o Kenia, hasta una de cada cuatro muertes está relacionada con la contaminación.

India y China suponen cerca de la mitad del total mundial, con 2,5 millones y 1,8 millones de fallecimientos, respectivamente, según el estudio de The Lancet.

En agosto de 2017, las noticias publicaron lo que parecía algo inventado: “Perros se tiñen de azul por contaminación en río de La India”, decían algunos titulares.

Pero era cierto.

Sucede que los niveles de contaminación en Bombay, India, son tan altos que los perros sufren graves consecuencias.

En los alrededores de una zona industrial de la ciudad portuaria aparecieron perros con la piel completamente teñida de azul, producto de los desechos tóxicos vertidos en el agua.

“Fue impresionante ver como el pelaje de los perros era azul. Hemos encontrado hasta cinco perros así y le hemos pedido a las autoridades de control de polución que tomen alguna medida contra estas industrias”, afirmó Arati Chauhan, líder de la Célula de Protección Animal de Navi Mombay al Hindustan Times.

Según medios locales, el río Kasadi tiene niveles de contaminación 13 veces superiores a lo aceptable.

En el estudio, The Lancet, lamenta que el problema “es ignorado tanto por los gobiernos como por las organizaciones para el desarrollo”; y llama a “tratar urgentemente la situación y luchar contra el mito según el cual la contaminación sería una consecuencia inevitable del desarrollo económico”.

Además, concluyeron que “las consecuencias de estas condiciones ambientales son enfermedades y lesiones en trabajadores desprotegidos, enfermedades causadas por tóxicos productos químicos en los residentes de las comunidades cercanas a las explosiones industriales”.

Un ejemplo de ello fue la explosión química en Bhopal en 1984, donde una fábrica de producción pesticida que había sido transbordada desde Estados Unidos detonó y mató e hirió a miles de trabajadores y residentes locales.

Más de 500.000 personas resultaron envenenadas con isocianato de metilo. Varios miles murieron.

En el 2014, la BBC contó la historia de Lakshmi Thakur, quien ese 2 de diciembre, mientras acostaba a sus hijos, sintió que sus ojos le empezaron a arder.

Salió pensando que un vecino estaba friendo chiles, y se encontró con gente corriendo presa del pánico tapándose la cara.

“Alguien le dijo que acababa de producirse un accidente en la planta de pesticidas de Union Carbide, situada detrás de su casa, en Bophal, en el estado indio de Madhya Pradesh.

La quemazón en los ojos no provenía de la cocina de un vecino, sino del gas que se estaba fugando de la planta. Lakshmi reunió a su familia y huyó hacia una parada de autobús al lado de la fábrica. De camino, uno de sus hijos empezó a vomitar y otro se dobló de pronto con diarrea. Su hija, de 20 años, no llegó viva a la mañana siguiente”, dijo la BBC.

Sin embargo, el país asiático ha compensado su enorme cantidad de desastres ambientales con una política responsable.

Durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo en 1992, la India se comprometió a proporcionar recursos judiciales y administrativos para las víctimas del daño ambiental. A fin de cumplir este compromiso, India se convirtió en el tercer país del mundo en comenzar un Green Tribunal, un organismo judicial creado exclusivamente para juzgar casos ambientales.

La otra contaminación

El informe, de 56 páginas, muestra cómo, a medida que los países se desarrollan, las muertes debidas a la contaminación del agua y del aire en los hogarse reducen: en el conjunto del mundo, han bajado de 5,9 millones en 1990 a 4,2 millones en el 2015.

Esta cifra incluye, entre otras, las muertes causadas por infecciones gastrointestinales y las debidas a la quema de madera o carbón en el interior de los hogares.

“En España, la contaminación provocó 23.987 muertes en 2015, lo que representó una de cada diecisiete decesos. En el mundo, el número de muertes prematuras se le atribuyen a la contaminación, mayoritariamente del aire pero también del agua y de otras fuentes”, agrega el reporte.

El estudio divide la contaminación del agua en dos tipos: una fuente de agua insegura y el saneamiento inadecuado.

“Los problemas del suministro de agua se intensifican donde los contaminantes industriales tienen contacto con los sistemas de agua porque los tratamientos que controlan los agentes infecciosos no son eficaces en la eliminación de muchos productos químicos tóxicos del agua potable”.

Las principales enfermedades relacionadas con la contaminación del agua son las gastrointestinales agudas y crónicas, la mayoría enfermedades diarreicas (70% de las muertes atribuidas a la contaminación del agua), fiebre tifoidea (8%), paratifoidea fiebre (20%) e infecciones del tracto respiratorio inferior (2%).

“La diarrea severa causa deshidratación, la rehidratación rápida y apropiada es vital para salvar vidas”, explicó Taimur Hasan, oficial asociado de salud pública para La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) en Bangladesh.

La edificación de techo fino en un campamento de refugiados en Bangladesh es la nueva línea de frente en una batalla para frenar los brotes de diarrea entre medio millón de refugiados Rohingya, según datos de la Agencia.

El centro de tratamiento de diarrea se abrió este mes y cuenta con 20 camas. Es uno de los tres centros que brinda un total de 80 camas. Dos centros más se abrirán la próxima semana.

Desde que la violencia estalló en Myanmar a finales de agosto, se estima que 507.000 Rohingya han buscado seguridad en Bangladesh. La mayoría vive en ciudades informales de chozas de plástico y bambú, donde el agua dulce y el saneamiento “no son óptimos”, dijo Hasan.

En una visita reciente a la extensión del campamento, el reportero del ACNUR preguntó a unos 20 residentes en una reunión de la comunidad que cuántos habían caído enfermos.

Bastó con que el grupo mostrara sus manos brevemente para revelar que, al menos la mitad, habían sucumbido a los padecimientos.