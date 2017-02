Casa Blanca prohíbe el ingreso a una conferencia de prensa a medios críticos

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

La Casa Blanca prohibió el ingreso a una actividad de prensa a por lo menos tres de los principales medios críticos de la gestión de Donald Trump.

The New York Times denunció la tarde de este viernes que la Casa Blanca le prohibió a sus periodistas el ingreso a una conferencia de prensa. Según una nota publicada en su sitio web, también se le prohibió el ingreso a la cadena CNN y al sitio especializado Politico. Ambos medios confirmaron la prohibición mediante sus redes sociales.

Los tres han tenido una cobertura crítica de la campaña y los primeros días de Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos. No han tenido problema de calificar en sus titulares de "mentiras" algunas de las afirmaciones del mandatario que no concuerdan con la realidad.

Según el medio, la Casa Blanca permitió el ingreso solo de algunos medios que --explicaron los burócratas a los periodistas-- sí habían confirmado su participación.

"Los gobiernos republicanos y demócratas suelen convocar reuniones con grupos de periodistas previamente seleccionados, pero este encuentro fue anunciado como la rueda de prensa diaria habitual, por lo que debía estar abierta a todos los reporteros acreditados", explicó la agencia AFP.

La Casa Blanca, según un periodista del Washington Post, indicó que era una actividad por invitación y no abierta a todos los medios

Según la agencia AFP, Spicer defendió su decisión durante el encuentro con la prensa, alegando que la Casa Blanca ha demostrado "mucha accesibilidad".

"De hecho, hemos ido más allá, haciendo que nuestros equipos y nuestra sala de prensa sean más accesibles de lo que posiblemente han sido con otra administración", señaló.

En un audio filtrado de la conferencia con el Secretario de Prensa, Sean Spicer, queda claro que en la sala había suficiente espacio para todos los periodistas. Spencer critica de nuevo la cobertura de estos medios críticos, dice que no se quedarán sin hacer nada y que no permitirá que "falsas narrativas, falsas noticias, hechos inexactos salgan"

"Nunca ha ocurrido algo así en la Casa Blanca en nuestra larga historia de cubrir distintas administraciones de partidos diferentes", señaló en un comunicado el director de The New York Times .

Entre los medios que sí pudieron ingresar se encuentran los conservadores Breitbart News, One America News Network y The Washington Times, así como ABC, CBS, The Wall Street Journal, Bloomberg y Fox News.

En protesta, reporteros de la revista Time y la agencia AP no asistieron a la conferencia.

La Asociación de Periodistas de la Casa Blanca protestó por esta decisión, la cual se toma pocas horas después de que Donald Trump criticara una vez más el rol de la prensa.

"La junta discutirá este asunto con funcionarios de la Casa Blanca", aseguró su presidente, Jeff Mason.











