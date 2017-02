Artista iraquí plasma en murales su protesta contra Donald Trump

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Basora (Irak)

Un artista iraquí de grafiti llevó a los muros su protesta contra la decisión del presidente Donald Trump de prohibir el ingreso a Estados Unidos de ciudadanos de siete países de mayoría musulmanes, incluyendo Irak.

En el centro de la ciudad portuaria de Basora, Arkan al-Bahadli pintó tres grandes y coloridos murales que incluyen escenas de Trump con forma de toro atacando la Estatua de la Libertad, rollos de alambre de púas alrededor de una bandera estadounidense y el rostro de Trump sobrepuesto en una imagen de calavera y huesos.

"Mi mensaje a Trump es que los iraquíes no somos terroristas", indicó al-Bahadli a The Associated Press. "Espero que reconsidere su decisión" .

El viernes, un juez federal estadounidense bloqueó la orden ejecutiva de Trump. Desde el frente de combate en Mosul, donde fuerzas estadounidenses apoyan la lucha contra el grupo Estado Islámico, hasta Bagdad, la capital, muchos iraquíes se dicen sorprendidos e insultados por la decisión de Trump.

Irak es un aliado de Estados Unidos y fue considerado por el gobierno anterior como un socio clave en la batalla contra el Estado Islámico.La semana pasada, el parlamento de Irak pidió establecer medidas de reciprocidad que prohibirían el ingreso de estadounidenses a Irak.

El paso sería mayormente simbólico, pero incrementó la presión pública sobre el primer ministro Haider al-Abadi, que ha batallado para equilibrar sus alianzas con Estados Unidos e Irán —uno de los países afectados por la prohibición.

Al-Bahadli subrayó que seguirá pintando murales hasta que su mensaje sea recibido por el gobierno estadounidense y su nuevo presidente.