Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Multimedia | Multimedia

Las especies amenazadas

El guepardo, el animal terrestre más rápido del mundo, "corre directo" hacia su extinción, según un estudio publicado en la revista estadounidense Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Videografía sobre las especies amenazadas.