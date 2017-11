“Me sentí bien durante todo el día y en una parte bastante dura me le pude escapar a Lico. La estrategia era llegar a la cima con la cómoda ventaja para bajar con tranquilidad, sin arriesgar, pues en un entrenamiento se me había estallado una llanta y por eso bajé regulado. Por esa razón, Federico me alcanzó y se me fue, pero no me puse nervioso porque sabía que no me iba a sacar mucho tiempo” señaló Betalú.