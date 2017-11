"Después de casi un año de la muerte del hombre de mi vida... un hombre que amaré infinitamente y más allá de la muerte, un hombre que me dio el significado real de amor, fidelidad y respeto; hoy puedo decir que además de tantas cosas... tantos recuerdos, me dejó a su familia... una familia hermosa que me ha apoyado hasta el día de hoy, que sabe todo lo que soy y todo de mi vida en este momento, que me han visto llorar, sonreír y que gracias a ellos y a mi familia nunca me ha hecho falta un abrazo y una palabra de aliento en los peores momentos. Su apoyo incondicional y entendimiento de mis decisiones me han dado el valor de seguir y de volver a amar y darme el permiso de sentir nuevamente algo maravillosamente especial en mi corazón; esa parte de mi corazón en este momento está ocupada por un hombre que ha llenado mi vida nuevamente con ternura y respeto hacia mi, mi familia y a la familia de Gabriel", publicó Campos.