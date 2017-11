Esto NO se hace! Si usted no ayuda por lo menos NO moleste. Esta gente encontró muy cómodo dejar su basura en el Hogar para Ancianos Albernia en San Isidro de Heredia. La mujer cree que nadie la está viendo y se apura en bajar la basura junto con el otro. Me enoja mucho porque este Hogar recoge viejitos en estado de abandono y muy fácil llegar a dejarle la basura. Ya les pongo el otro vídeo donde se ve la placa. Para ver si por lo menos le da vergüenza.