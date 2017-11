El trabajo me generaba bastante, me iba muy bien y me compré un montón de equipo para el estudio. También ahorré y me pude comprar un carro. Volví a ahorrar y decidí que me iba a mandar a como diera lugar. Empecé en el 2014 Vibras The Music Company con tres socios (Gabo López, Bryan Monterrosa y Manuel Murillo, alias Maul). Vibras es nuestro sello disquero y nuestra actual productora.