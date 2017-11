Tu pasado no define tu futuro, tus errores no definen tus progresos. No me da pena compartir esta imagen pues creo que ejemplifica a la perfección lo que siempre he predicado: El trabajo duro da resultados. Pero más allá de eso, quiero aprovechar la imagen para expresar algo que también he pensado siempre. Si, hay que querernos como somos, nuestra esencia es lo que nos define. Pero, si tenemos el poder de cambiar algo que no nos gusta ¿por qué no hacerlo? Y no solo hablo de peso o imagen. ¿Cuantas veces no nos hemos levantado prometiendo que ya no haremos esto o lo otro? Vicios, actitudes, malos hábitos... todos tenemos el poder de cambiar lo que no nos gusta. Nos lo debemos a nosotros mismos. ¡Feliz fin de semana!

