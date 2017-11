Nudo celta: símbolo infinito y cerrado; no tiene ni principio ni fin; relacionado al concepto de lo supremo y eterno, lo que nunca muere.... Este simboliza el amor eterno entre madre e hija👩🏼👧🏼💕💖❤️💗 Gracias @samuel.neotrad por tu trabajo Clienta feliz 👌🏻 #mimotorcito #migiuli #tiamomitiringuipingui #mipelotitadialgodondiathucar #mivida #mipiel

A post shared by Viviana Calderón (@vivilutheoriginal) on Nov 10, 2017 at 8:00am PST