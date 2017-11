Estoy saliendo con un hombre divorciado. Él salió de su casa hace un año después de un matrimonio de 18 años. Tengo 22 años, él tiene 48 años, me dice que quiere darse una nueva oportunidad en el amor pero que ahora no quiere nada serio. Yo le he dicho que quiero una relación seria, pero él no quiere salir en público, ni me presentó a su familia, ni quiere conocer a mi familia. Me dice que no quiere tener hijos, que no se siente como para una relación de convivencia, que lo que le gusta es acostarse conmigo, pero yo sí quiero un noviazgo bonito, casarme, tener hijos, pero él dice que no quiere nada de esto. Entonces, yo me pregunto ¿qué quiere él, si no toma en cuenta nada de lo que le digo? Se lo he dicho muchas veces pero dice que no quiere una vida así, que si quiero seguir con él eso es lo que me puede ofrecer. Estoy muy confundida.