"Tengo 55 años y soy viuda. Conocí a una persona y tenemos dos años de relación. Le he propuesto muchas veces que vivamos, juntos pero él me dice que no quiere, que le gusta la relación que tenemos, porque nos vemos un par de veces a la semana y pasamos un fin de semana al mes juntos. Yo le digo que tengamos una relación de convivencia, pero él insiste en que no, que esto es lo que él me puede ofrecer. Nunca comparte con mi familia, con mis hijos, no viene a ninguna actividad, le he dicho que me duele y la respuesta siempre es 'yo soy así' y que no lo presione. Dice que le estoy matando su personalidad, que lo estoy obligando a ser una persona que no quiere. ¿Qué puedo hacer para que él se venga vivir conmigo?