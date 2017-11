Estoy en una situación complicada. Mi novio se fue a trabajar a la zona sur, yo soy de Guanacaste, casi no podemos vernos, tal vez, una vez al mes, pero la verdad cuando él se fue yo me sentí muy bien porque quería terminar con él. Él es muy complicado, ya me cansé de una relación por teléfono o por chat, lo que pasa es que me da mucha lástima decirle que ya no quiero seguir. Antes de que se fuera quería terminar la relación pero él se ponía muy triste, entonces, he seguido ahí. Él me dice que me nota diferente, que si no lo quiero que se lo diga, pero yo no puedo, más bien le digo que lo amo mucho y que es la persona de mi vida, pero eso no es cierto, qué puedo hacer.