"Doctor tengo una relación de pareja y mi novio desde que se vino a vivir conmigo no ayuda en nada. Él es de los hombres que cree que todo le toca la mujer, los dos trabajamos, pero en la casa todo me toca a mí, yo le digo a él que me ayude, que necesito su apoyo, pero no hay forma que asuma las tareas de la casa. Me obliga a lavarle la ropa a mano, como lo hacía la mamá, y si yo no hago algo me reclama, me trata muy mal, él dice que ocupa una mujer que sea más hacendosa".