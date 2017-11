Mi novia y yo nos separamos, entiendo que ella está cansada por muchas de mis actitudes pero ya entendí y aprendí. Ha sido un noviazgo muy difícil, ella me pidió un tiempo pero ahora me dice que no me ama, que le dé un tiempo para pensar las cosas. Me he dedicado a escribirle, llamarla y hacerle saber todos los días que la quiero mucho, pero resulta que dice que la tengo cansada porque no le doy espacio. Lo que he intentado es sorprenderla, llegar al trabajo, recogerla de la universidad, mandarle flores, le mandé una serenata, pero ella dice que la deje paz, que necesita un tiempo, que la estoy ahogando. Mi pregunta es por qué ella reacciona mal ante todo el amor que le demuestro.