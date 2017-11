"Ya no sé qué hacer. Hace dos años terminé con mi novio porque era un hombre celoso, posesivo y controlador. Me tenía muy cansada, yo definitivamente no quiero volver con él, pero no ha habido forma de que me deje en paz, me manda mensajes todo el tiempo, flores al trabajo, a veces salgo con mis amigas y me persigue, lo hemos visto parqueado esperando que yo salga. Me ha seguido hasta la casa, me manda canciones, me dice que nunca va a renunciar a mí. A veces he salido, ni lo veo, pero me llegan fotos de donde yo estoy. Me pone mensajes diciéndome que él sabe todo lo que hago, me tiene muy preocupada".