"Estoy en una relación con una persona y cuando empezamos ella tenía novio y me dijo que no lo terminaba, porque tenía lástima. Ella dice que me ama mucho, pero que no quiere lastimar a su novio y que le permita estar con los dos un tiempo, hasta que ella se sienta en la capacidad de dejarlo y seguir conmigo. Yo le digo que no puedo con esto y ella me dice que también sufre mucho, que tenga claro que conmigo hace el amor y que con él es solo sexo".