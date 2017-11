Estoy en un problema, durante varios años fui muy indiferente con mi esposa, tenía problemas de carácter e incluso sé que ya no disfrutaba en la cama, pero no me preocupé por arreglar las cosas. Hace dos semanas llegué a la casa, ella ya no estaba, se llevó todo, se fue a vivir a un apartamento. Nosotros tampoco compramos casa, nunca quise porque le dije que si nos divorciamos ella me la iba a quitar. Al final creo que la traté muy mal, yo no podía tener hijos porque me operé y se lo conté hasta que ya estábamos casados. Ella me lo perdonó, pero ahora que se fue de la casa, no quiere saber absolutamente nada de mí, ya me mandó los papeles del divorcio, cada quien se deja lo suyo, no hay pensión y solo me pidió que la deje en paz. La he llamado y buscado porque creo que ella lo que está es confundida. El abogado de ella me llamó y me pidió que no la moleste, si no me van a demandar por molestarla.