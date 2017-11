"Estoy en una relación que no sé si en realidad es una relación. Cuando estoy con él no es nada expresivo, no tiene detalles, no habla conmigo y se enoja por todo. Apenas terminamos empezó a escribirme por WhatsApp muchas cosas bonitas y reconoce que ha cometido errores, así que le doy otra oportunidad, pero cuando volvemos vuelve a ser el mismo y solo me busca para tener sexo. Terminamos, volvemos y se repite una historia en la que ya llevamos tres años. Mi pregunta es: ¿qué debo hacer?".