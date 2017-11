Una persona que nunca tuvo un error es porque nunca intentó algo nuevo. Fallar una y otra vez, es parte del éxito de la vida. Los hombres y las mujeres no se hacen a partir de victorias fáciles sino a partir de grandes derrotas. De esas aprendemos, por duras que sean. Por eso el que dijo que usted no podía, es alguien que no tiene la más mínima idea de lo que significa intentarlo. Déjelos que hablen pero nunca permita que le afecten.

