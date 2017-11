La excelencia es una decisión constante. Cuando dudo o algo me cuesta trabajo, trato de visualizar en grande el porqué de lo que hago y le doy fuerza transformándolo en sensaciones. ⚡️Mi mente me guía, el cuerpo sólo sigue órdenes. Foto, edición, filtros, efectos especiales, motivación, fuerza y porras por @rodrigoguirao. 😜

A post shared by Johanna Solano (@johasolano) on Nov 14, 2017 at 7:30am PST