Ahora sí !!! Llego el día ❤️ Gracias a mi familia , a mi novio y a cada una de las personas que me ha brindado su apoyo incondicional ❤️ . Gracias por cada mensaje , cada momento y sobre todo por estar incentivándome día con día ! A cada uno de mis patrocinadores y @teletica7 porque sin ellos estos no hubiera sido posible ❤️❤️❤️Hoy dejo de ser Elena Correa y pasó a ser Costa Rica 🇨🇷 . @vanessafumero22 @fumeroskincenteroficial @kaverdentalcosmetica @luis_kaver @tony_mora82 @mariomontenegroc @gabyalfa2 @sandritac1977 @georgebakkar @thebrowstudiobyjohaperez @coralboutique @adri_chavesc @delbarcocr @chamelacr @borboleta2013 @zubeyda28 @paul031112 @boutiquenickypolet

A post shared by Elena Correa (@elenacorreau) on Nov 11, 2017 at 6:57am PST