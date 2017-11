El dia de hoy me encontraba en ensayo del chinamo en una casa ubicada en Paseo Colón, como muchos saben yo trabajo con David Umaña en diferentes eventos por lo que es necesario realizar algunos ensayos. Tengo aproximadamente 3 años de estar haciendo este trabajo que requiere ir varias veces a la semana a ensayar. El lugar de ensayo queda sobre una calle principal entonces durante todo este tiempo la casa q esta diagonal a la casa de ensayo estaba desocupada por ende es donde parqueamos para q los carros no queden en media calle. El dia hoy, en nuestro ensayo nos tocaron el timbre y nos solicitaron mover los carros, al parecer la casa hoy fue ocupada por la campaña electoral de Liberación Nacional de Don Antonio Alvarez Desanti, dato q mi compañera Candy y yo ignorábamos. Muy amablemente salimos a mover los carros sin embargo, el caballero de camisa formal no tuvo la misma amabilidad q nosotras, llego furioso a ordenarnos mover los carros porque eso era propiedad privada, como notan en el video yo le digo al caballero (poniéndole la mano en el hombro) q no sabíamos q habían personas adentro ya q tenemos varios años de ir a ensayar y siempre parqueábamos en la casa desocupada sin ningún problema q tranquilo q ya le movíamos el carro, aun así, sin comprender porque tanto enojo por parte del señor, del cual desconozco el nombre continuo hablándonos muy grosero y muy mal educado, mis respuesta final a todo esto fue “caballero las cosas se piden con educación mas si usted esta solicitando un voto”. Pasandose por donde mas le parecio mis palabras el continuo con sus groserias y mala educacion gritando con altaneria “esto es propiedad privada y no tienen porque parquear ahi”. Se le explico, se le pidió disculpas y se movieron los carros y aun asi el nunca encontro la educación q me imagino que la mamá le tuvo q haber enseñado. El señor forma parte de la Campaña de Don Alberto y de Don Daniel Vargas (diputado) Señor usted esta solicitando mi voto como costarricense, porque usted es parte del personal q trabaja ahí, usted es parte de esas promesas de cambios y de mejorías para nuestro país. Pero como pretende usted y su campaña que le demos un voto a una persona q ni siquiera tiene las capacidades para solicitar con educación mover un carro, estamos de acuerdo, eso es propiedad privada pero se le explico q eso estaba desocupado y q tenemos tres años de parquear ahí sin ningún problema y que lastimosamente no contamos con el poder de ser adivinas para saber q el dia de hoy eso ya estaba ocupado. Si existía una mínimo posibilidad para q mi voto y el de mis 4 compañeros fuera para Liberación Nacional, hoy usted con sus actitud los perdió. Lo q me preocupa es q nuestro país vote por su campaña y esto quede en manos de personas altaneras y mal educadas como su persona. Lo mas curioso de todo es q llego acompañado por el muchacho de mantenimiento, el cual se comporto con muchísima mas educación q el mismo caballero de “puesto importante”. A donde vamos a parar con estos gobiernos falsos.