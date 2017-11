Desde que empecé a nadar en @crol_swimming he notado muchos cambios, y se ha convertido en un complemento perfecto para la disciplina que practico. Aquí les comparto algunos beneficios de nadar... •Retrasa el proceso de envejecimiento. •Ayuda a aumentar nuestra capacidad motriz. •Mejora la memoria. •Quema un mayor número de calorías. •Hace nuestro cuerpo más resistente. •Favorece el buen funcionamiento del sistema cardiorrespiratorio, y muchos más. @wodfestcr @goodlife_escazu #ChefDanielVargas #EatAndBeFit

