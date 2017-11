Josué tiene una habilidad para dormir con un ojo y con el otro vigilar que no lo pongamos en la cuna 😂 #mibebe #JonathanJosué #Masvivosqueuno @jonvillarrealf

A post shared by Thais Alfaro Cordero 🎀 (@thaisalfarocordero) on Nov 8, 2017 at 8:32am PST