"Hay casos de compañeros que están tensos porque llegan a las galas estresados, pensando en la eliminación, tal vez porque el puntaje que tienen no es tan alto. Yo no creo que ninguno se lleve mal, con Marcela la relación es normal, yo más bien la motivo porque ella llega con susto, no es que me caiga mal", dijo la chef, quien tiene clarísimo que en las temporadas anteriores también se han dado este tipo de disputas.