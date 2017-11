"Ahora como está con Dancing no come lasaña, pero yo le insisto y le insisto hasta que me acepta comer aunque sea un pedacito. Cuando hago tres leches es lo mismo, yo le digo que le hace falta el dulce para que tenga energía. Cuando hago gallo pinto también le insisto, cuando ya me come yo me quedo tranquila. También le hago ensaladitas con vegetales pero le pongo uvas o fresas, se la dibujo bonita para que se coma las fruticas de una vez", expresó.