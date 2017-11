"Los animales son como mi familia, por medio de ellos llevo el sustento a la casa. Desde que llegó David Patey, en el 2014, ha habido mucha diferencia, porque con la administración antigua llegó un momento en el que se agotó el dinero y los animales no tenían qué comer. Yo venía y aunque nadie me pagaba los alimentaba. Me nacía, porque sabía que si no les daba ramas o zacate ellos se iban a morir, gracias a Dios pudimos sobrevivir y ya con la nueva administración ha habido mucho cambio", afirmó.