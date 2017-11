Oficialmente de cumpleaños 🎉 felicidades #esposito 💛 que tu vida siga llena de felicidad y que Dios siempre sea la guía de tus pasos y cumpla los anhelos de tu corazón bajo su voluntad @mauhoffmann 🎉✨🎂 ¡Felicidades!

A post shared by Ericka Morera (@erickamorera) on Nov 8, 2017 at 4:21pm PST