La historia de una mujer cuando le dice al el marido 👽 que le tome una 📸. Pasan 3 cosas: 1- Una está pensando que esta posando pa’ una súper revista 🤣 y él está pensando que es una foto pa’ el recuerdo. 2- el marido hace lo imposible para que darle bien 🤔 porque sabe que de las 200 que tomó sólo una nos va a gustar. 3- uno se acomoda todo pa’ que parezca de verdad y que todo salga en su lugar, OBVIO más cuando ya todo tiene vida propia 🤣🤣. 4- termina uno toda obstinadaaaa de ver que en efecto sólo una sirvió 🤷🏼‍♀️ No saben lo que me reí de estas fotos, de mi misma, de mi pobre marido que ahora es él, al que tengo de un huevo literal 🙃 de que me tomé fotos, antes era la kiki, pero ya tiro la toalla 😝. Pero lo mejor de todo es reírse de uno mismo y disfrutar el momento en todo tiempo y cada segundo de nuestras vidas. ¿ Cuántas de ustedes les pasa lo mismo 🙄? ¡ Un día a la vez! 🦋 #undiaalavez #lavidaesbella #enamorada #sinfiltro #alnatutal #esloquehay

