👉🏼 tú no puedes 🤷‍♀️ quién tiene derecho a decirte eso? 🥋 el Jiu Jitsu Brasileño no solo prepara campeones mundiales. También forma personas más seguras, desarrolla confianza y hasta auto control. Te respetas así mismo y a los demás. Y lo más importante pierdes el ego en tu vida. OSS 🙌🏼🥋 📸 Glo Castillo @alliancecostarica @alliancebjjgirls @jiujiteiras @lutadorasdejiujitsu #ACBJJ #bjjgirls

