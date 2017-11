Cuando era pequeñito metía los brazos dentro de mi abrigo y le decía a las personas que los había perdido, apagaba y encendía el juego cada vez que iba a morir, dormía abrazado con todos mis peluches para que ninguno se me resintiera, tenia un lapicero de cuatro colores que los apretaba al mismo tiempo para que salieran los 4, llenaba una tapa de alguna botella y la tomaba como si fuera un vaso pequeñito, me escondía detrás de las puertas para asustar a las personas pero duraban mucho en pasar y me salia, me encantaba hacerme el dormido para que me cargaran a mi cama, pensaba que la luna me seguía solo a mi, cuando me tragaba las semillas de alguna fruta me asustaba pensar que creciera un árbol en mi pancita... Se acuerdan cuando eramos niños y solo deseábamos llegar a ser adultos? En que estábamos pensando? Fotografía: @auxi1393

