"La administración total de la escuela la tiene don Carlo Sosto, don Tilo trata de que se le den cuentas y, hasta donde me dijo, no se le quiso entregar cuentas y eso nos lleva a la necesidad de acudir al Ministerio Público. Logramos detectar, a principios de este año, ciertos ingresos muy fuertes a la empresa que no tienen justificación, eso lo detectamos cuando él revisa las cuentas bancarias", explicó el abogado Marvin Martínez.