"En primer lugar, la denuncia está basada en chismes. En ningún momento la figura de la contratación de vehículos para el programa territorial yo la inventé, eso está determinado por la campaña del 2010. En segundo lugar, yo no firmé un solo contrato, ni mucho menos puedo aceptar que me endilguen responsabilidades que no son mías. Se solicitaron proveedores para que firmaran contratos y la gente que firmó los contratos era gente que se incorporó a la campaña".