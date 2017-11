"Se insiste a los señores y señoras diputados que, de concretarse la reducción aprobada en Comisión, los recursos deberán ineludiblemente reprogramarse. Si esa restitución presupuestaria no es pronta y oportuna, el resultado financiero sería más oneroso para el Estado, dado que los partidos políticos o sus cesionarios, por ser titulares de derechos adquiridos(que no desaparecen ni decaen por insuficiencia presupuestaria), podrían emprender acciones judiciales para reclamar esos derechos, lo que incluiría el pago no solo del monto dejado de percibir sino también de las costas, daños y perjuicios causados", dice el fallo.