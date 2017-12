"Hay unas condiciones que el centro penal no cumple, no cumple la ley para la personas con discapacidad, no es un lugar aséptico donde no haya hacinamiento de otras personas. El centro médico eso no lo puede proveer, ni puede proveer una asistencia técnica, que lo asista todo el día, nos ofrecieron un reo que lo esté ayudando, pero desde el punto de vista médico no es aceptable", manifestó el defensor Vargas.