"Como profesor, como educador, como un bibliófilo muy mal amansado por mi mamá, que me enseñó a leer cuentos desde muy chiquitico, y como presidente de un país en donde se invierte en educación un porcentaje muy alto de su producto interno bruto (PIB), me parece que mandamos un mensaje que no es positivo al ponerles impuestos a los libros", manifestó este martes, después de la sesión del Consejo de Gobierno.