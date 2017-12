-- Yo no sé si habrá un fallo salomónico y, perder, se lo voy a poner de esta forma, significaría que la Corte acepte que Nicoya no proyecta (para fijar la línea imaginaria de la frontera marítima en el Pacífico), es decir, que le dé esa razón a Nicaragua. Yo no creo que ocurra y si ocurriera, sí habría un pérdida de Costa Rica. No obstante, igual la Corte podría determinar que un espacio de territorio determinado podría proyectar menos o más y podría hacer un pequeño ajuste, en ese caso no significaría que fuera en perjuicio de Costa Rica o en perjuicio de Nicaragua. Podría ser que a la hora de que la Corte haga sus cálculos matemáticos castigue algunos promontorios, sea en la costa costarricense o en la nicaragüense, para que esos promontorios no proyecten. Eso podría pasar, por ejemplo, en el caso de las islas del Maíz nicaragüenses, o en el caso de algún islote costarricense. Podría decir la Corte, que alguno de esos territorios no vayan a proyectar. Pero la diferencia sería verdaderamente pequeña, eso no cambiaría los límites en decenas de miles de kilómetros cuadrados.