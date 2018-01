Lo que Castro dijo sobre el informe de la comisión del cemento, en la entrevista, fue lo siguiente: “Todas las personas que fueron señaladas, están bien señaladas, pero me quedó un sabor agridulce de ver cómo Óscar Arias y Rolando Laclé se pusieron de acuerdo para que no tocaran a Pedro Muñoz Fonseca. Limpio, no existe. Aquí hay una mano, peluda no, una mano pelada, que es la mano de Óscar Arias y la de Rolando Laclé y dejaron a Pedro Muñoz por fuera”.