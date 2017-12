Sin embargo, a las esferas solo se les pudo inventariar y georreferenciar; el Museo Nacional no las sacó de allí ¿Por qué? “No tenemos contenido económico para eso. Para sacarlas, el Museo debe disponer de recursos para todo lo que implica moverlas. No es que nos estamos haciendo de la vista gorda. Cuando el Museo cuente con los recursos y logremos no dañar la propiedad privada, lo haremos… No es el único caso: hay una casa en San José que también tiene una esfera, pero no la pudimos sacar porque implicaba botar la casa, así que está georreferenciada; también le dejamos una nota al dueño de que si vende la propiedad, debe advertir que la esfera no es parte de la transacción y que es patrimonio”, respondió.