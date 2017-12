"La mayoría se cierra cuando no hay matrícula. Si llega a disminuir la población estudiantil, si quedan pocos alumnos, uno o dos, se busca un centro educativo cercano; se le da transporte al alumno o una beca. Si no hay ninguna posibilidad de que el alumno pueda ir a otra escuela, se le garantiza el acceso a la educación, el centro educativo no se cierra. Cuando queda la matrícula en cero, no hay nada que hacer, se debe cerrar", indicó Ruiz.