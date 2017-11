No es ninguna sorpresa que Morales acuda a una organización religiosa en busca de ayuda. Es oriunda de Dolores, en el departamento del Petén, a unos 240 kilómetros (150 millas) al noreste de la capital, donde la iglesia católica era uno de los edificios más grandes y el centro de la vida comunitaria. Pasó su infancia no muy lejos de la frontera con México, en una región que esconde muchas ruinas mayas entre su vegetación. La zona, no obstante, era extremadamente pobre y escaseaba el trabajo.