Cinco respuestas para pasajeros que perdieron su vuelo por el volcán Turrialba

San José

Los pasajeros tienen pocas opciones cuando el vuelo se atrasa o se cancela por situaciones de fuerza mayor, como ha ocurrido en los últimos días por la actividad del volcán Turrialba.

Las aerolíneas quedan exentas de responsabilidad por tratarse de un tema de la naturaleza, aunque eso no les impide dar a sus clientes condiciones favorables mientras esperan por su vuelo.

Este medio consultó a autoridades, expertos y aerolíneas que respondieron las inquietudes básicas de los viajeros.

¿Es responsabilidad de la aerolínea devolver el dinero del tiquete?

No. Se trata de una actividad de la naturaleza, de fuerza mayor, que no se puede prever, por lo que no es responsabilidad de ninguna de las partes. Sin embargo, la aerolínea puede ofrecer a sus clientes la posibilidad de acomodarlos en los próximos viajes disponibles.

En este caso, también prevalece lo pactado dentro del contrato entre la compañía y el pasajero. Hay tiquetes que se venden con condiciones de reintegro.

Lo que se recomienda es revisar los términos y condiciones de los boletos adquiridos.

¿Quién asume las pérdidas asociadas a la cancelación del vuelo?

El pasajero, porque ni la aerolínea ni el aeropuerto tienen responsabilidad. Tampoco las empresas de hospedaje ni los tour operadores.

En el país, la Cámara Nacional de Turismo (Canatur) y el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) prevén que los empresarios turísticos sean flexibles con los turistas que vienen al país.

Para los turistas que viajan hacia el exterior, se recomienda que se comuniquen con las empresas de los servicios que se contrataron, o con las agencias de viaje para explorar las posibilidades de reprogramar.

¿La aerolínea asume hospedaje, alimentación y transporte al aeropuerto por el retraso del vuelo?

Si usted está en otro país y no ha podido volar hacia Costa Rica por el cierre del aeropuerto, la aerolínea podría darle estos beneficios, pero no es su responsabilidad. Lo mismo aplica para los extranjeros que están por salir de Costa Rica.

¿Debo presentarme en el aeropuerto aunque esté cerrado?

Si la aerolínea no se ha comunicado con el pasajero, lo recomendable es que el viajero se presente tres horas antes de la hora prevista para viajar. Por ser un fenómeno de la naturaleza imprevisto, podría reabrirse el aeropuerto y si el pasajero no se ha presentado, sería su responsabilidad si pierde el vuelo.

Los viajeros deben comunicarse pronto con la compañía aérea para informarse sobre las acciones que tomará la empresa.

¿Dónde informarse sobre la operación del aeropuerto?

Las autoridades de Gobierno y el gestor de la terminal aérea Juan Santamaría, Aeris, informan a través de los medios de comunicación y redes sociales la situación de la operación aeroportuaria.

También se pueden informar sobre retrasos o cancelaciones de vuelos en los sitios web de las aerolíneas o del aeropuerto, www.fly2sanjose.com, en las pestañas de salidas y llegadas.

Fuentes consultadas: Oficina de Apoyo al Consumidor, Dirección General de Aviación Civil, Instituto Costarricense de Turismo, Cámara Nacional de Turismo, Cámara Costarricense de Hoteles, agencia de viajes Caravana, agencia Terranova, firma de abogados BLP.