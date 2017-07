Hacienda pedirá recortes a ministerios para cubrir gastos por deuda y educación

San José

Desembolsar más recursos para el Ministerio de Educación Pública, el pago de deudas e intereses y las municipalidades, tal y como obligan las leyes, estrujarán el presupuesto del 2018 para el resto de los ministerios.

La viceministra de Hacienda, encargada de gastos, Martha Cubillo, explicó que los ministerios ya tienen su gasto fijo y ellos son los que mandan el anteproyecto de presupuesto donde indican sus necesidades, y a partir de ese momento comienzan a pedirles reducciones de acuerdo con el objetivo de déficit que se maneja para todo el plan de gastos.

"Tenemos que ir pidiendo recortes para el 2018 y posiblemente medidas para el 2017, ¿qué es lo que queremos? Que no nos toque la iliquidez, ir ajustándonos ya para que la iliquidez no nos toque", comentó Cubillo.

El presupuesto del Ministerio de Educación debe pasar de un 7,62% del producto interno bruto (PIB), este año, a un 8% el próximo año por orden de la Sala Constitucional. Eso son unos ¢409.000 millones adicionales, lo cual representa un 1% de la producción prevista para el próximo año.

Más gasto en municipios y educación presiona al alza presupuesto del 2018

Para el próximo año Hacienda tiene además fuertes vencimiento de deuda, las cuales deberá renovar, posiblemente con tasas de interés mayores, pues los intereses subieron este año.

En los primeros seis meses del 2018 habrá vencimientos de deuda en colones y dólares por unos ¢647.000 millones.

A estos aumentos se suman también los de las municipalidades a las cuales se les debe girar ¢20.000 millones más por año a los ayuntamientos, entre el 2016 y el 2018, hasta completar ¢60.000 millones extras, de acuerdo con la Ley Especial de Transferencia de Competencias.

El Ministerio de Hacienda propondrá pronto un proyecto de ley para solicitar permiso para endeudarse en el exterior y así bajar las presiones internas sobre los recursos.

Cubillo explicó que el riesgo de iliquidez del Estado es un tema muy serio pues es el riesgo de todos.

"Yo hace poco le decía a un banco que se quejaba del gasto público: el día que yo no pague, ustedes no cobran, esto es sistemático, si Hacienda se queda sin poder pagar provocamos un shock en el sistema económico, entonces ya no es solamente un problema fiscal, se nos vuelve un problema económico financiero", advirtió Cubillo.

Los gastos en educación y servicio de la deuda (amortización e intereses) han representado en los últimos tres años un 61% del gasto del presupuesto.

Algunos ejemplos

La Nación realizó un sondeo entre 12 ministerios sobre las propuestas de presupuesto que realizaron para el próximo año, fue posible obtener respuesta de tres (Obras Públicas, Agricultura y Comercio Exterior), otros tres (Vivienda, Planificación y Seguridad) refirieron las consultas al Ministerio de Hacienda y del resto no fue posible tener respuesta.

En el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), el departamento de prensa informó de que el anteproyecto de presupuesto 2018 es de unos ¢132.431 millones (solo el Ministerio), con una reducción de 0,1% respecto al presupuesto del 2017.

Al MOPT se le suman las trasferencias a Cetac (Consejo Técnico de Aviación Civil), Conavi (Consejo Nacional de Vialidad), municipalidades, Laname (Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales) Y CTP (Consejo de Transportes Público). El presupuesto total (MOPT y transferencias) es de unos ¢504.407 millones, detalló la entidad.

Algunas obras importantes en ejecución que continuarán en el 2018 son la construcción del tramo Sifón La Abundancia, de la radial La Abundancia Ciudad Quesada y duplicación del puente sobre el Río Virilla en la Ruta Nacional número 147.

En el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el plan de gasto presentado a Hacienda para el 2018 es de ¢38.955,4 millones. Este presupuesto es un poco menor al incluido en la ley de presupuesto del 2017, por ¢42.713 millones.

Ana Cristina Quirós, oficial mayor y directora administrativa financiera del MAG, explicó que en este momento la situación es complicada y entienden las políticas de restricción. Añadió que siempre existe la posibilidad de hacer nuevas propuestas por medio de un plan extraordinario.

En el Ministerio de Comercio Exterior, el ministro Alexánder Mora, detalló que de las 71 subpartidas que componen su presupuesto, dos tercios disminuyen o no aumentan para el 2018. En total, en proyecto presentado disminuye un 6% respecto al del 2017 por lo que no creen que tenga problemas de aprobación.

En el caso de Seguridad, según una información publicada por este diario entre el 2014 y el 2017, su presupuesto perdió terreno y también cayó en montos absolutos.

Costa Rica sacrifica presupuesto de seguridad para pagar deuda pública

Cubillo explicó que no existe un porcentaje que todos deban recortar y será cada ministerio el que indique en qué rubros puede hacerlo.

Colaboró con esta información el periodista Óscar Rodríguez