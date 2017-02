Nuevas propuestas de IVA y renta son insuficientes para resolver problema fiscal

Estimaciones del Ministerio de Hacienda divulgadas esta tarde

San José

La nueva propuesta del Ministerio de Hacienda para reformar los impuestos de ventas y renta daría recursos adicionales equivalentes a 1,6% de la producción (unos ¢520.000, millones según la producción calculada para este año), lo cual ayudaría a aliviar el déficit fiscal y la elevada carga de la deuda, pero sería insuficiente para resolver el problema.

Uno de los principales ajustes en la reforma tributaria alterna fue cambiar a un impuesto al valor agregado pero dejar la tasa en 13% en lugar de subir al 15%, como se planteó originalmente.

La dificultad es que el Gobierno tiene seis años consecutivos de tener déficits (exceso de gastos totales sobre ingresos totales, que provienen principalmente de impuestos) superiores al 4% de la producción cada año. Eso hace que cada año la deuda del Gobierno aumente.

En el 2016, la carga de la deuda (el monto de la deuda respecto a la producción) llegó a un 45%, por encima del 40% máximo recomendado por el Fondo Monetario Internacional.

Según las estimaciones del Ministerio de Hacienda, sin reforma tributaria, dicho déficit alcanzará un 7,6% de la producción en el 2021 y la carga de la deuda del Gobierno Central llegaría a 64,9% para el 2021, lo cual podría llevar a Costa Rica a una crisis.

Con la propuesta de Hacienda de reforma de los tributos de ventas y renta, el déficit financiero sería de un monto equivalente a 6,2% en el 2021 y la deuda del Gobierno Central alcanzaría en 60,6%.

Hacienda reconoce que aunque con la nueva propuesta el déficit estimado continúa siendo alto, al menos brindaría un espacio para modernizar la legislación tributaria en el corto plazo, y niveles menores de déficit.

"Se elaboró un escenario donde, para mantener el nivel de deuda/PIB en el porcentaje actual (45%) y que esta no aumente, se requiere una carga tributaria superior de al menos un 17% del PIB, en promedio, durante los próximos cinco años", señaló el Ministerio de Hacienda en un comunicado.

Añadió que para elevar la carga tributaria a ese porcentaje, es obligatorio que en la siguiente administración, posterior a la ampliación de la base, se proponga un aumento de la tasa del IVA que podría ser de hasta un 18%. Esto debido a la ausencia de reformas legales en el presente y al retraso de su entrada en vigencia.

Los cambios. Las propuestas de Hacienda son transformar el impuesto de ventas en un impuesto al valor agregado (IVA) y el impuesto sobre la renta, el cual creaba tributos más altos para los salarios más altos.

Estos proyectos el Ministerio de Hacienda los presentó en el 2015, como parte de una agenda de reforma fiscal y se discuten actualmente en la Asamblea Legislativa.

Originalmente la propuesta del IVA, que implica ampliar el tributo a todos los servicios, incluía subir el tributo del 13% al 15% y generaba un monto equivalente a un 1,33% de la producción, mientras que la reforma de renta generaba un 0,55%.

Ahora, el Ministerio de Hacienda flexibilizó las propuestas para darles "potabilidad política", según describió el viceministro de Hacienda, encargado de ingresos, Fernando Rodríguez.

La nueva propuesta descartó aumentar el tributo al 15%, sino que lo deja en 13% y redujo la devolución del impuesto a los tres primeros deciles de ingreso (se divide la población en 10 según el ingreso, los deciles más bajos son las personas más pobres) en lugar de cuatro como estaba antes.

Además, aumenta en un punto porcentual el impuesto selectivo de consumo.

El Ministerio de Hacienda estima que la nueva propuesta de IVA generaría un monto equivalente a un 1% de la producción.

En renta, se eliminó la tasa de 25% para los salarios más altos y se redujo el impuesto sobre las rentas de capital (como los intereses) de 15% a 12%; no obstante, se incluyó una limitación para deducir los intereses pagados al calcular el tributo.

Esta nueva propuesta generaría un monto equivalente al 0,6% de la producción, detalló Rodríguez.

Análisis. El ministro de Hacienda, Helio Fallas, incluyó las nuevas estimaciones en una nota enviada el lunes 6 de febrero a la jefa de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), Maureen Clarke, en respuesta al compromiso externado por esa fracción para analizar, con el respeto y seriedad que el tema.

"La situación de la deuda es un riesgo para el desarrollo futuro, que si bien hemos controlado a corto plazo, podría llevarnos a un panorama de crisis más profunda si no tomamos las decisiones encaminadas a fortalecer las finanzas públicas y a detener el crecimiento acelerado de la deuda pública", expuso Fallas en la carta.

El jerarca añadió que el panorama para el 2017 se podría agravar con intereses más altos y una nueva reducción de la calificación de riesgo por parte de las agencias calificadoras, las cuales, en días recientes, externaron sus preocupaciones sobre la evolución de la senda de la deuda.

Consultada sobre las estimaciones de Hacienda, la jefa de fracción del PLN dijo que tendrán que analizar la carta del Ministro en la fracción antes de opinar.

Para el exministro de Hacienda, Thelmo Vargas, las proyecciones del Ministerio de Hacienda, de ingresos con posible reforma tributaria y de gastos, debe ser objeto de una revisión técnica por parte de terceros, para evaluar supuestos y metodología utilizados.

"No se puede aprobar un paquete de impuestos adicionales, permanentes, si no hay garantía de que el gasto público se tendrá controlado con medidas también de naturaleza permanente. El documento del Ministerio de Hacienda no explica la metodología utilizada para el cálculo de impuestos ni para la proyección de los gastos. Por tanto, por sí solo no sirve para la toma de decisiones de política pública", comentó.

Nota del editor: Esta información se actualizó a las 6 p. m. con el detalle de la nueva propuesta de reforma fiscal, declaraciones de la jefa de fracción del PLN y del economista Thelmo Vargas.











