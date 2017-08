Solís destaca reducción de casi dos puntos en el desempleo durante su gestión

El presidente de la República, Luis Guillermo Solís, destacó que durante su gestión se redujo el desempleo en casi dos puntos, de 10,1% a 8,5% (1,6 puntos).

El comentario lo hizo la tarde de este viernes 4 de agosto, durante una conferencia de prensa en Casa Presidencial, convocada para referirse a los más recientes datos de la Encuesta Continua de Empleo (ECE), del segundo trimestre del 2007, divulgados esta mañana.

El presidente también enfatizó en la creación de 125.000 nuevos empleos entre el segundo trimestre del 2016 y el segundo trimestre del 2017.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), encargado de elaborar la ECE, existe señales de que la mayor parte de los nuevos empleos son informales.

El empleo informal en el periodo mencionado aumentó 11% y el formal, un 2,5%.

El INEC cataloga como empleo informal a los asalariados no inscritos en la seguridad social, ayudantes no remunerados y a los trabajadores por cuenta propia en empresas no constituidas en sociedad.

El número de ocupados informales en el periodo señalado aumentó en 100.000 personas, informó María Luz Sanarrusia, encargada de la encuesta.

Por su parte, el ministro de trabajo, Alfredo Hasbum, manifestó que hay retos en el mercado laboral como aumentar la calidad del empleo, mejorar la inserción de mujeres y jóvenes y reducir la informalidad.

Agregó que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha dicho que las cargas sociales en Costa Rica son altas y eso estimula la informalidad.

En cada área, dijo Hasbum, trabaja el Gobierno, como la nueva ley de reforma procesal laboral, el Reto Empleate y el nuevo sistema de aseguramiento de las empleadas domésticas.

Se le consultó a las autoridades del Gobierno sobre el aporte de la empresa UBER en la generación de empleo, actividad que el Gobierno considera ilegal y se comprometió a perseguir.

El Ministro de Trabajo comentó que habría que investigar más para ver el aporte.

El ministro de Comunicación, Mauricio Herrera, comentó que es importante crear empleo para el perfil de las personas que hacen UBER y la próxima semana realizarán un anuncio al respecto.