Secretario de la Organización Mundial del Turismo: 'Costa Rica debe desarrollar el segmento de cultura'

Taleb Rifai, secretario general de la Organización Mundial del Turismo (OMT), llamó a Costa Rica a desarrollar el segmento de la cultura, con su gastronomía, música, folclore y estilos de vida, en su futuro fortalecimiento de este sector de servicios.

Además, estimó que antes de ofrecer una excelente infraestructura, los países con objetivos de avance en el turismo deben ofrecerle al visitante la mejor experiencia de vida del mundo.

El funcionario, que vino a Costa Rica a participar en la conferencia internacional Planeta, Personas, Paz (P3), dijo que Costa Rica se percibe en el mundo como un ejemplo en sostenibilidad no solo ambiental sino también económica y social.

Aquí un extracto de sus palabras.

– ¿Qué retos afronta actualmente un país pequeño que quier desarrollar el turismo?

– Todos los países que quieran asumir un rol que sea visionario, noble y grande tienen retos. Es importante, en lugar de hablar de los retos, hablar de cuáles son las ventajas o las ganancias que un país pequeño como Costa Rica logra de sus políticas. Le voy decir, Costa Rica, su nombre y reputación, se han convertido en un sinónimo de las políticas de sostenibilidad en que las ganancias son maravillosas. No solo a nivel económico, porque puede promover incluso a nivel político, usted puede saber de cómo quiere promoverse el país, de lo que trata el país, de qué es lo más importante para ellos. Por eso es que Costa Rica está ganando mucho respeto en este aspecto. Ahora, ¿hay retos? Por supuesto que hay retos. Por ejemplo, Costa Rica necesita definir por sí misma cuáles son los objetivos y las metas, cuál es el número, la capacidad… hay una capacidad.

– Costa Rica se especializó en naturaleza y playa, pero ya tiene mucha competencia. ¿Cómo se puede reinventar?

– Todo el desarrollo turístico tiene una historia, una secuencia. Nuestras oficinas centrales están en Madrid, España, desde hace 50 años. El turismo español se basaba solamente en playa y sol únicamente. Hoy, España ve su desarrollo más bien dentro del territorio, en los pueblos, en la cultura, la música, gastronomía y eso es lo que debe ver Costra Rica y eso es lo que debe estar pensando, en diversificar el producto y diversificar la distribución geográfica de dónde está ocurriendo esto.

– Entonces, ¿en cuál segmento le ve potencial a Costa Rica?

– Cultura. El turismo cultural, no quiero decir solo los monumentos, no solo la parte tangible sino gastronomía, música, folclore, estilos de vida, estos son fortalezas que Costa Rica puede traer más y más a la superficie. Esto es historia, la gente, quiénes son los costarricenses, de dónde provienen, como han creado su historia moderna, todas son historias que cualquier visitante quisiera conocer.

"Usted debería bajar el nombre de Costa Rica, extraerlo a un entendimiento real. Este es un reto también. Yo sé que es algo que el ministro piensa, porque cuando uno dice diversificar el producto de sol y playa esto es la única otra alternativa lógica, porque aparte de lo ambiental y el ecoturismo, que ya es muy avanzado en Costa Rica, creo que concentrarse más en el sentido cultural e histórico, la cultura es la historia de la gente y el turismo cuenta historias".

– ¿Qué papel desempeña la preparación del gente, con servicio al cliente, idiomas y otros, en esta actividad?

– Por supuesto que son importantes, porque mejoran la calidad de la experiencia. Pero la experiencia es más importante que la calidad. En otras palabras, usted puede ir a lugares y no entender el idioma y usted disfruta mucho. Yo me siento a hablar con gente que no me entiende y no los entiendo, pero disfruto sentarme con ellos igualmente porque nos podemos comunicar si tenemos la química correcta. Usted tiene que crear la química correcta entre el visitante y la comunidad local y luego el resto es un agregado.

– Costa Rica tiene infraestructura deficiente, por ejemplo en carreteras. ¿Cómo afecta esto a la actividad turística?

– Estoy en desacuerdo, no creo que Costa Rica tenga ningún problema con infraestructura, tiene que mejorarla y la va a mejorar, pero usted no va a lugares solo a experimentar buenos aeropuertos y buenos hoteles y buena calidad, usted no puede competir con todo el mundo en el tema de calidad, no puede construir el mejor aeropuerto del mundo, ese no es su trabajo, o los mejores hoteles en el mundo o los mejores caminos, debe concentrarse en brindar la mejor experiencia del mundo.

– ¿Está afectando el problema de la seguridad los flujos de turismo en el mundo?

– Es uno de los retos más importantes, pero ¿evita que la gente viaje?, no. La experiencia nuestra dice que incluso lugares afectados con crisis de seguridad tienen cierto tipo de visitantes que están dispuestos a ir ahí a ver lo que sucede. Por supuesto, la seguridad es un tema, pero mucho más importante no es solo la seguridad, mejorarla, sino hacerlo de una forma tal que sea amistosa y tranquila. Usted no puede tener una situación en donde la seguridad es tan extricta que ya la gente no quiera ir.

– ¿Cómo está afectando el turista que no se hospeda en hoteles sino en apartamentos y casas?

– Cambia todo el turismo global y Latinoamérica es parte de esto, pero lo cambia no en forma negativa del todo, sino que trae un nuevo grupo de clientes que no hubieran venido antes. No le quita a los hoteles tradicionales nada. Debemos articular la relación entre el Gobierno, sectores, hoteles tradicionales con esta nueva forma de alojamiento. Pero no puede detenerlo y no quiere detenerlo, porque es bueno para algunos sectores de la sociedad.