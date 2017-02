Precio del dólar subió ¢10 durante el último mes

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

El precio promedio del dólar en colones, en el mercado mayorista, subió ¢10,15 durante el último mes. También registraron aumentos el tipo de cambio de venta de los bancos al público, el cual pasó, en los últimos 30 días, de ¢560,62 a ¢568,92, y el de compra, que pasó de ¢548,03 a ¢555,98.

Para el expresidente del Banco Central, Francisco de Paula Gutiérrez, ha habido un cambio en la conducta de esta institución. “El banco está ahora más dispuesto a aceptar una mayor variabilidad en el tipo de cambio”, manifestó.

Expresó que es un paso positivo, máxime si se consideran los cambios en el entorno internacional y el monto de divisas que vendió en los últimos 14 meses para evitar un alza mayor en el tipo de cambio.

Para Emmanuel Agüero, especialista de Análisis Económico de Aldesa, el Central no ha cambiado su conducta, sino que ha hecho pequeñas intervenciones, pero ninguna significativa. “Se espera que el comportamiento de incremento gradual continúe, pero no vemos que este sea mayor al observado, debido a que no han existido transacciones importantes en Monex que lo causen”, dijo Agüero.

Róger Madrigal, director de la División Económica del Banco, reiteró, el 8 de febrero pasado, en una conferencia, que la entidad no va a evitar las fuerzas del mercado.

“El Banco Central mantendrá una participación activa en el mercado cambiario, como la ha tenido, no para evitar que el tipo de cambio suba o baje, eso no lo va a hacer el Banco Central, que se manifiesten las fuerzas del mercado, pero sí en apego al mandato legal, en quitar fluctuaciones violentas”, aseveró.











