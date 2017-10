Francisco Villalobos: Siete consejos para declarar renta

Primero: No deje su declaración para último momento y preséntela en tiempo. Sepa desde ahora cuánto es lo que debe pagar. Es una época en la que el pago del impuesto compite con otros requerimientos de efectivo. Recuerde que no se puede solicitar prórrogas y que a diferencia de los pagos parciales, no se puede solicitar la reducción del pago.

Segundo: Revise siempre su declaración respecto a lo declarado años atrás. Si hay un cambio abrupto en la relación del ingreso y el gasto, revise por qué. Puede ser que aún con un ingreso mayor, su declaración refleje menor impuesto que el año pasado. Esto no es necesariamente negativo, pero asegúrese que no tenga que ver con un mal registro contable. Siempre son llamativos los cambios del patrón de las declaraciones.

Tercero: Revise la consistencia entre lo que está declarando en su impuesto sobre la renta y lo que suman las declaraciones del impuesto sobre las ventas. No deberían existir mayores diferencias y este es un error muy común que genera problemas ante una eventual revisión.

Cuarto: Revise que lo declarado por salarios coincide con lo declarado ante la Caja Costarricense de Seguro Social y recuerde que la Dirección General de Tributación cuestiona con bastante rigurosidad aquellos pagos por servicios profesionales que parecen salarios: mismo monto, misma fecha, doble en diciembre.

Quinto: No incluya como deducibles gastos para los que no tenga comprobantes y si va a deducir gastos pagados al exterior revise si hizo o no la retención, por ejemplo, si ha pagado licencias de software .

Sexto: Guarde siempre los documentos de respaldo de erogaciones importantes de largo plazo, como la compra de activos o contratos de préstamo.

Sétimo: Tenga mucho cuidado con los gastos no deducibles pues si bien es cierto no reducen el impuesto a pagar, son vistos siempre con “sospecha” por parte del fisco, muy especialmente en empresas familiares.

Declarar bien le dará tranquilidad. Declare bajo la idea de que su empresa va a ser auditada y ordénela bajo la idea de que va a ser comprada. Esto lo llevará a organizar las cosas, lo cual hará que sea más productivo y a su vez, debería hacer que su empresa sea más valiosa. Pero lo más importante, no tendrá usted problemas con el fisco.

Nota del editor: A partir de este lunes 9 de octubre se integra como columnista de La Nación , el abogado especialista en impuesto Francisco Villalobos, socio de Impuestos & Legal de la firma Deloitte. Villalobos, quien en el pasado también fue director de la Dirección General Tributación, tendrá a su cargo, cada 15 días, la columna Clave Fiscal. Además, recibirá consultas permanentes en su correo electrónico: fvillalobos@deloitte.com