En las predicciones sobre lo que va a suceder a futuro con los grandes macroprecios (inflación, tasas de interés, tipo de cambio) y el sector real (crecimiento de la producción y el empleo), la comunicación de las autoridades es clave en la formación de expectativas para crear un entorno de inversión o consumo, optimista o pesimista.

En el primer caso, los agentes económicos y familias se arriesgan a invertir y ampliar sus gastos de consumo con impacto en reactivación económica. En el segundo, los posponen agravando la situación de decrecimiento o recesión económica.

Siempre he creído que la economía no desperdicia ningún tipo de información relevante que esté a su disposición y, por eso, se vuelve de transcendental importancia no solo el contenido, sino también la forma en cómo las autoridades transmitan la información al público.

Es tal la sensibilidad de las expectativas de los agentes económicos al suministro de información, que en el Banco Central de los Estados Unidos, cada vez que su presidenta sale a conferencia de prensa, todo tipo de gesto puede ser considerado por los analistas como señal de buenos o malos mensajes sobre el futuro económico cercano.

Ojalá nuestros políticos piensen dos veces lo que van a decir a la opinión pública y que en vez de estar en reprimendas sobre quién es el culpable sobre este o aquel problema, por el contrario, nos sorprendan con propuestas de solución o de negociaciones con visión país e innovadoras, para acelerar el crecimiento y la generación de oportunidades de empleo.

Para prueba un botón. Después de leer estas dos comunicaciones diferentes, cuál es su reacción?, cómo se siente su ánimo y motivación para seguir luchando por nuestra querida Costa Rica? :

Nadie quiere que Costa Rica se parezca a Grecia. Por qué la “Suiza de Centroamérica” se está quedando sin dinero para pagar servicios esenciales , noticia publicada en BBC Mundo , el 15 de agosto del 2017.

“La empresa Amazon sigue apostando por Costa Rica y ofrecerá 2.500 nuevos empleos para puestos administrativos, recursos humanos, finanzas, investigación y control del fraude así como posiciones gerenciales”, noticia publicada en Forbes , México, el 16 de agosto del 2017.